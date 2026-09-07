MLSC 2026–2027 Resmi Bergulir, Tangerang dan Semarang Jadi Kota Pembuka
jpnn.com, TANGERANG - Turnamen sepak bola putri akar rumput, MilkLife Soccer Challenge, resmi memperluas jangkauannya ke tiga kota baru pada musim 2026-2027.
Tiga daerah yang menjadi wilayah pembinaan sepak bola putri usia dini tersebut, yaitu Jakarta Jaya (Jakarta Utara), Garut, dan Jayapura.
Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono menyatakan konsistensi kompetisi menjadi kunci utama dalam membangun fondasi sepak bola putri nasional langsung dari level akar rumput.
Kehadiran tiga kota baru pada musim ini dinilai selaras dengan misi utama turnamen, yaitu memupuk dan menyebarluaskan kecintaan anak-anak terhadap sepak bola putri di seluruh Tanah Air.
"Kehadiran tiga kota baru juga menjadi langkah nyata kami untuk menjangkau lebih banyak talenta dan menumbuhkan minat anak-anak terhadap sepak bola sejak dini. Karena target besar kami masih sama, yaitu mengantarkan timnas putri Indonesia ke pentas Piala Dunia Wanita 2035," ujar Teddy.
Lebih lanjut, Teddy juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mengawal jalannya kompetisi ini.
Pihaknya berterima kasih kepada pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari pihak sekolah, orang tua, hingga para mitra yang terus mendukung kesuksesan MilkLife Soccer Challenge hingga saat ini.
Ia menilai hal itu berdampak pada iklim kompetitif yang tersaji di setiap pertandingan masing-masing kelompok umur. Selama turnamen berlangsung, banyak pemain belia yang mampu menunjukkan teknik serta mental berkompetisi.
MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2026 - 2027 resmi dibuka dengan bergulirnya Seri 1 Tangerang dan Semarang pada 1 hingga 6 September 2026.
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