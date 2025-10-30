MMI Raih Pengakuan sebagai “FMCG Game Changer of The Year 2025”

jpnn.com, JAKARTA - Dari pabrik modern di Tangerang, nama PT. Multi Medika Internasional Tbk (MMI) kini melesat ke panggung nasional.

Perusahaan lokal yang dikenal lewat produk baby care MIUBaby itu dinobatkan sebagai “FMCG Game Changer of The Year 2025.”

Penghargaan itu menjadi pengakuan bahwa industri lokal mampu berbicara dalam bahasa inovasi yang sama dengan raksasa global.

MMI dikenal berani mendobrak pakem industri fast-moving consumer goods (FMCG).

Lewat teknologi Triple Core SAP—struktur tiga lapis penyerap cairan ultra-tipis hanya 1,5 mm—MIUBaby berhasil menghadirkan popok yang bukan cuma menyerap cepat, tetapi juga menjaga kulit bayi tetap kering dan bebas iritasi.

“Inovasi bagi kami bukan soal membuat produk baru, tetapi tentang menciptakan nilai bagi keluarga Indonesia,” ungkap CEO MMI Mengky Mangarek melalui keterangannya, Kamis (30/10).

Baca Juga: Popok Bayi Inovatif Raih Superbrand Indonesia Choice Awards 2025

Keunggulan itu tak muncul begitu saja. Semua produk MIUBaby lahir dari riset laboratorium bersertifikasi nasional (SIG Laboratory), diuji klinis, dan bebas bahan toksik.

Bahkan, produk sudah mengantongi sertifikasi halal, menegaskan komitmen MMI terhadap keamanan, kebersihan, dan kepercayaan konsumen.