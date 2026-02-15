menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » MMKSI Rombak Total Diler Mitsubishi Kartasura, Naik Kelas!

MMKSI Rombak Total Diler Mitsubishi Kartasura, Naik Kelas!

MMKSI Rombak Total Diler Mitsubishi Kartasura, Naik Kelas!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembaruan diler Mitsubishi-SUN di Kartasura. Foto: mmksi

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari penguatan jaringan layanan di Indonesia, Mitsubishi (MMKSI) bersama SUN Motor Group meresmikan relokasi dan pembaruan fasilitas diler di Kartasura.

Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif bagi konsumen di wilayah Solo dan sekitarnya.

Tak sekadar pindah lokasi, diler Mitsubishi Motors SUN Star Motor - kini mengusung New Showroom Concept terbaru dengan tampilan modern dan fasilitas lebih luas.

Baca Juga:

Konsep tersebut tetap mengedepankan layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts), sehingga pelanggan dapat memenuhi seluruh kebutuhan otomotif dalam satu tempat.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, menegaskan bahwa pengembangan jaringan diler menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemudahan akses layanan.

Menurutnya, fasilitas baru dengan kapasitas lebih besar memungkinkan peningkatan layanan penjualan dan perawatan kendaraan, sekaligus mengoptimalkan waktu tunggu pelanggan.

Baca Juga:

Lokasi diler yang berada di jalur utama lintas Pulau Jawa juga diharapkan menjadi titik layanan andal bagi konsumen.

Berlokasi di Jl. Raya Solo–Kartasura KM 5, Pabelan, Sukoharjo, diler ini berdiri di atas lahan 7.500 meter persegi dengan bangunan utama 2.600 meter persegi.

Bagian dari penguatan jaringan layanan di Indonesia, Mitsubishi (MMKSI) bersama SUN Motor Group meresmikan relokasi dan pembaruan fasilitas diler di Kartasura

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI