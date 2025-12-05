MMSGI Berdayakan Masa Depan Anak-Anak melalui Program CSR Bigger Dream di Cilincing

jpnn.com, JAKARTA - MMSGI menunjukkan komitmen menghadirkan dampak sosial berkelanjutan melalui program CSR Bigger Dream.

Program ini berbentuk kolaborasi bersama Yayasan Life After Mine (LINE) yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan lingkungan belajar bagi anak-anak Indonesia.

Tahun ini, program Bigger Dream hadir di Yayasan Syarif Hidayatullah, Cilincing, Jakarta Utara, membawa perubahan nyata bagi ratusan siswa melalui serangkaian kegiatan relawan, renovasi kelas, serta pengembangan kapasitas pelajar.

Perbaikan sarana menjadi fokus utama dalam program ini. Melalui kolaborasi antara Yayasan LINE, MMSGI, dan seluruh karyawan dari berbagai pilar bisnisnya, total donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp1 miliar rupiah ini mencerminkan semangat kepedulian dan gotong royong yang terus tumbuh di lingkungan MMSGI.

Donasi tersebut kemudian digunakan untuk merenovasi 10 ruang kelas, 3 fasilitas kamar mandi dan memperbaiki atap bangunan sekolah.

Tak hanya itu, program Bigger Dream juga melibatkan karyawan dari MMSGI dan pilar bisnis bersama para guru dan siswa bahu-membahu untuk melakukan pengecatan ruang kelas dan pembersihan area sekolah.

Baca Juga: MMSGI Raih Penghargaan di Ajang ISRA 2025

Lingkungan belajar yang sebelumnya memprihatinkan seperti atap bocor, dinding rusak, ruang kelas yang kurang layak kini telah menjadi ruang yang lebih nyaman, dan aman bagi siswa untuk belajar serta mengembangkan potensi mereka.

Secara keseluruhan, terdapat 232 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMK yang menerima manfaat langsung dari program ini.