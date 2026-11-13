MMSGI Raih Bronze HR Excellence Awards Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - MMS Group Indonesia (MMSGI) meraih penghargaan Bronze untuk kategori Excellence in the Use of HR Tech dalam ajang HR Excellence Awards Indonesia 2026 pada Jumat (6/11).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya MMSGI dalam memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui integrasi teknologi, standardisasi proses, dan penguatan tata kelola SDM di berbagai pilar bisnis perusahaan.

Seiring perkembangan bisnis dan kompleksitas organisasi, MMSGI terus melakukan transformasi pengelolaan SDM untuk menghadirkan proses kerja yang lebih terintegrasi, efektif, dan konsisten.

Transformasi ini diwujudkan melalui implementasi Workday sebagai platform Human Resources Information System (HRIS) terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, MMSGI menyatukan berbagai proses administrasi dan informasi SDM dalam satu platform digital. Karyawan dapat mengakses layanan secara mandiri, seperti pengajuan cuti, pencatatan kehadiran, akses slip gaji, dan informasi organisasi.

Sementara itu, manajemen memperoleh akses terhadap data dan analitik tenaga kerja yang lebih terpusat untuk mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan.

Selain pengembangan sistem, MMSGI juga menempatkan kesiapan karyawan sebagai bagian penting dalam proses transformasi.

Melalui pendekatan change management, perusahaan melibatkan perwakilan dari berbagai pilar bisnis sebagai Change Agents, menjalankan program Train the Trainer, serta melaksanakan kampanye komunikasi internal dan pendampingan penggunaan sistem.