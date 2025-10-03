MMSGI Raih Penghargaan di Ajang Investortrust CSR Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - MMS Group Indonesia (MMSGI) meraih penghargaan “Impactful Program Welfare” dalam ajang bergengsi Investortrust CSR Awards 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Pada penghargaan tersebut, MMSGI keluar sebagai pemenang tunggal, berkat konsistensinya dalam menghadirkan program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak nyata.

Penghargaan ini diberikan karena MMSGI dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya melalui beragam inisiatif yang terukur, mulai dari pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Sejumlah program unggulan perusahaan terbukti membawa perubahan signifikan bagi masyarakat, antara lain; Program Pompa Hydram yang dijalankan melalui anak usaha MMSGI, PT Multi Harapan Utama (MHU).

Inisiatif ini mengubah kolam bekas tambang menjadi sumber air bersih bagi 582 Kepala Keluarga (KK).

Teknologi yang digunakan ramah lingkungan karena tidak membutuhkan listrik maupun bahan bakar. Pengelolaannya dilakukan oleh BUMDesa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menciptakan ekosistem berkelanjutan.

Kemudian, Rumah Cokelat Lung Anai, sebuah inisiatif yang digagas MHU untuk mendukung penghidupan masyarakat adat Dayak Kenyah melalui hilirisasi tanaman cokelat.

Program ini berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara dan Universitas Kutai Kartanegara untuk memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan, hingga dukungan finansial.