MMSGI & Yayasan LINE Gelar Program CSR, Dari Renovasi Sekolah Hingga Bantu Korban Banjir di Bali

jpnn.com, BALI - MMS Group Indonesia (MMSGI) bersama Yayasan Life After Mine (LINE) menghadirkan dampak sosial berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk Bigger Dream.

Program ini dirancang dengan berbagai pilar fokus yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk pilar pendidikan, Bigger Dream dimulai di Jakarta dengan target renovasi satu sekolah setiap tahunnya, sekaligus menghadirkan dukungan bagi siswa dan guru melalui penyediaan fasilitas belajar serta kegiatan relawan.

Tahun ini, selain kegiatan di Jakarta yang masih terus berlangsung, Bigger Dream juga hadir di Bali dengan rangkaian aksi yang memadukan kepedulian lingkungan, dukungan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian kegiatan di Bali diawali dengan aksi bersih-bersih Pantai Jerman, Kabupaten Badung, pada Minggu (21/9).

Tidak hanya itu, karyawan MMSGI dan Yayasan LINE juga turut serta dalam aksi ini sebagai wujud nyata keterlibatan internal perusahaan dalam mendukung program CSR.

Rombongan melanjutkan aksi sosial dengan menyalurkan donasi bagi warga terdampak banjir di Desa Ubung Kaja, Denpasar.

Bantuan berupa makanan dan tas sekolah berisi perlengkapan belajar diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah pascabencana.