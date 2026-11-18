jpnn.com - Setelah berhasil menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, mobil listrik VinFast sangat pede go international. Tahap pertamanya ke tiga negara: Indonesia, Filipina, dan India.

Dalam lima tahun VinFast memang sudah bisa menguasai pasar mobil listrik Vietnam: 95 persen, padahal tidak ada larangan impor mobil listrik dari Tiongkok. Luar biasa.

Sama dengan Tesla, pendiri VinFast bukan "orang otomotif". Tesla masih mending: orang teknologi. Pendiri VinFast adalah pemilik bisnis mi instan. Bukan di Vietnam pula: di Ukraina nun di utara.

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Nama sang pendiri: Pham Nhat Vuong, kini 58 tahun. Setelah lulus dari Universitas Hanoi, Pham melanjutkan kuliah di Rusia.

Banyak anak muda Vietnam kala itu sekolah di Rusia. Yakni ketika komunis Vietnam punya hubungan khusus dengan komunis Rusia. Keduanya ingin ”menjepit” Tiongkok yang dianggap penganut komunisme ”aliran sesat”.

Selesai kuliah, Pham buka usaha di Ukraina --masih wilayah Rusia saat itu (Uni Soviet). Yakni di provinsi yang masih berbahasa Rusia --yang kini diperebutkan dalam perang Rusia vs Ukraina.

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Mi instan Ukraina itu diberi merk MNBNHA --tulisan N-nya dibalik. Itu dibaca ‘Mivina’. Artinya Anda sudah tahu: Mi Vietnam.

Saat itu, tahun 1985, di Vietnam memang sedang booming mi instan. Baru tahun itu ada mi instan di Vietnam --setelah 10 tahun lahir Indomie di Indonesia. Mereknya Hao Hao. Sampai sekarang Hao Hao masih yang terbesar di Vietnam.