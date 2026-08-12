MNC Asia: Putusan Banding Dipangkas, Ini Kemenangan yang Dicicil
jpnn.com, JAKARTA - PT MNC Asia Holding menyambut positif putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara PT CMNP.
Legal Counsel PT MNC Asia Holding, Chris Taufik menyebut putusan banding tersebut sebagai kemenangan yang dicicil.
"Kalau saya lihat, kami menang. Bagi kami, ini kemenangan yang dicicil," kata Chris, Selasa (11/8).
"Kami happy lah atas putusan ini," sambungnya.
Chris mengungkapkan istilah kemenangan yang dicicil itu muncul lantaran pada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ganti rugi yang ditetapkan jauh lebih ringan dibandingkan putusan PN Jakarta Pusat.
Menurut Chris, putusan banding yang menguntungkan MNC Asia Holding tersebut juga menunjukkan bahwa majelis hakim telah mulai mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan pihak MNC Asia Holding.
Dia bahkan menilai majelis hakim mulai ragu dengan gugatan CMNP lantaran tidak seluruh beban yang sebelumnya dikenakan kepada MNC dipertahankan.
"Putusan pengadilan tinggi ini jelas mengoreksi putusan PN dan menunjukkan kalau sudah mulai ada keraguan juga mungkin dari bapak-bapak hakimnya. Ragu, makanya dikurangi, makanya saya bilang ini kemenangan yang dicicil," katanya.
MNC Asia Holding menyambut baik putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara dengan CMNP.
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