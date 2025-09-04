MNC Sekuritas Hadirkan MotionTrade Versi Lite untuk Investor Pemula di Pasar Modal

jpnn.com - MNC Sekuritas meluncurkan versi terbaru aplikasi online trading unggulannya, yaitu MotionTrade pada Senin (1/9) lalu.

MotionTrade kini dapat diakses dalam dual version interface, yaitu Versi Lite dan Versi Pro.

Investor dapat memilih Versi Lite untuk tampilan modern yang lebih sederhana dengan fitur dasar sehingga cocok bagi pemula, atau Versi Pro untuk tampilan yang lebih lengkap dengan tools yang komprehensif sehingga cocok untuk trader berpengalaman.

Kedua versi tersebut dapat diakses bergantian hanya dengan satu klik, tanpa kehilangan data atau riwayat portofolio.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menyampaikan bahwa peluncuran MotionTrade dual version interface ini diharapkan dapat menjangkau serta memperkenalkan pasar modal kepada seluruh segmen masyarakat.

Pihaknya berharap investor pemula tidak takut lagi memulai investasi pasar modal dengan hadirnya Versi Lite.

Baca Juga: FUNDtastic Gandeng Taspen dan MNC Bank Sediakan Pendanaan Bagi ASN

Trader berpengalaman dapat tetap memperoleh pengalaman trading dengan tools yang lebih komprehensif dengan Versi Pro.

“MNC Sekuritas optimistis bahwa terobosan ini akan semakin mengokohkan MotionTrade sebagai platform investasi pasar modal yang inklusif, aman, dan mudah digunakan,” ujar Yukkas dalam keterangannya, Kamis (4/9).