MNC Sekuritas Sukses Gelar Grand Final Motion Trade Billionaires Games 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026 "The Ultimate Virtual Trading War" powered by MNC Bank pada Kamis (09/07) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
MotionTrade Billionaires Games merupakan rangkaian kompetisi virtual trading saham tingkat nasional.
Kegiatan ini disambut antusias oleh lebih dari 600 peserta dari 94 institusi pendidikan, mulai dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini diinisiasi MNC Sekuritas untuk meningkatkan minat investasi di kalangan pelajar serta mahasiswa Indonesia.
Rangkaian kompetisi diawali dengan babak _Trading Competition_ melalui aplikasi MotionTrade Virtual Trading, dilanjutkan dengan babak semi final melalui penyusunan investment research paper.
Dari tahap tersebut, terpilih 10 tim finalis yang berhasil melaju ke babak Grand Final untuk memperebutkan gelar juara.
Acara puncak pengumuman pemenang turut dihadiri oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, Direktur Keanggotaan, Riset & Dukungan Bisnis KPEI Ignatius Denny Wicaksono, Direktur
Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan KSEI Eqy Essiqy, dan Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Anthony Putra Tjiptodihardjo.
Kolaborasi bersama MNC Sekuritas dan menegaskan komitmen penuh dalam mengakselerasi literasi keuangan bagi generasi muda
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