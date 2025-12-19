Mobil Bekas Jenis MPV dan SUV Paling Dicari Jelang Nataru
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pasar mobil bekas diprediksi kembali bergairah.
Meski minat diproyeksikan naik, preferensi konsumen mobil bekas di penghujung 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun lalu.
Data internal OLX mencatat sepanjang Januari hingga November 2025, merek Toyota masih menjadi primadona di pasar mobil bekas nasional, lalu selanjutnya Honda.
Jenis kendaraan yang paling diminati ialah MPV dan SUV yang dinilai cocok sebagai mobil keluarga.
Secara kategori, MPV menempati posisi pertama sebagai mobil bekas paling diminati, diikuti SUV di peringkat kedua.
Dari sisi harga, segmen Rp 100 juta hingga Rp 200 juta menjadi rentang yang paling banyak diburu konsumen sepanjang 2025.
Pola itu sejalan dengan tren musim liburan Nataru tahun sebelumnya.
Pada Desember 2024, SUV tercatat sebagai kategori paling diminati, disusul MPV dan hatchback.
