Mobil Bermasalah Saat di Jalan, Layanan Ini Siap Bantu 24 Jam
jpnn.com, JAKARTA - Mengalami mobil masalah saat di tengah jalan menjadi situasi yang cukup merepotkan pengemudi, terutama di jalan yang lalu lintasnya sangat padat.
Dalam kondisi seperti tersebut, mendapatkan bantuan cepat dan terpencata menjadi penting.
Menjawab kebutuhan tersebut, Garasi.id menghadirkan layanan Asisten Darurat yang siaga selama 24 jam termasuk hari libur
CEO Garasi.id, Ardyanto Alam mengatakan layanan itu merupakan inisiatif yang dapat memberikan rasa aman bagi setiap pengguna kendaraan pribadi di saat terdapat kendala pada kendaraannya.
"Melalui layanan Asisten Darurat 24/7, kami ingin menghadirkan dukungan nyata bagi siapa pun yang mengandalkan kendaraan pribadi dalam kesehariannya," ungkap Ardyanato dalam siaran persnya, Rabu (27/8).
Dia menjelaskan layanan itu akan membantu setiap pemilik mobil yang mengalami masalah saat di jalan seperti mogok, ban bocor, aki mati, kehabisan BBM, atau kunci tertinggal.
Cukup satu klik, bantuan datang. Pengguna tidak perlu panik dan bingung.
"Dengan adanya layanan ini, pengguna bisa merasa lebih tenang karena tahu ada tim siap membantu kapan saja, di mana saja,” tuturnya.
