Mobil Boks Terbalik di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Kernet Dilarikan ke RS Polri

jpnn.com - JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tol Dalam Kota KM 06+200 (B) arah Cawang, Jakarta Timur, Jumat (11/9) sekitar pukul 10.19 WIB. Kecelakaan tunggal itu dialami sebuah mobil boks yang terbalik setelah ban belakang sebelah kiri pecah.

Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata Manggala menjelaskan kecelakaan tersebut mengakibatkan kernet kendaraan bernama David mengalami luka pada pergelangan tangan kiri. David pun dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis.

"Setibanya di KM 06+200 B, kendaraan mengalami pecah ban pada bagian belakang sebelah kiri, sehingga pengemudi kehilangan kendali," kata Rieki saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/9).

Dia menjelaskan pecah ban tersebut menyebabkan ban kiri belakang terlepas dari tempatnya. "Kendaraan kemudian terbalik miring ke sebelah kiri dengan posisi bagian depan mobil berputar menghadap ke arah barat," katanya

Petugas Satuan PJR Polda Metro Jaya bersama pihak pengelola tol yang tiba di tempat kejadian perkara (TKP) langsung melakukan pengamanan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan panjang. Petugas pun melakukan olah TKP.

"Kendaraan yang mengalami kerusakan pada bagian bodi dan roda kini telah dievakuasi dari lokasi kejadian agar lalu lintas di Tol Dalam Kota kembali normal," katanya.

Rieki juga menyebutkan penanganan lebih lanjut terkait peristiwa kecelakaan ini diserahkan kepada Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Pancoran. (antara/jpnn)