Mobil BYD 'Ditelanjangi' Peretas, Hanya Butuh 2 Minggu, Bobol!

jpnn.com - Bayangkan sedang menyetir santai, lalu tiba-tiba wiper bergerak sendiri, lampu depan berkedip-kedip, dan musik di kabin mendadak berdentum keras tanpa disentuh.

Sensasi asing yang bikin kuduk berdiri ini bukan adegan film horor, melainkan realita rentannya sistem keamanan connected cars saat ini.

Dalam sebuah uji coba untuk program ABC Four Corners, peneliti siber Dan Hreszczuk dari Fortify Labs berhasil membobol sistem dari pikap kabin ganda BYD Shark 6.

Hanya butuh waktu dua minggu mempelajari mobil tersebut, Hreszczuk menemukan pintu masuk digital tanpa pelindung kata sandi.

Hasilnya cukup mengerikan. Dari jarak jauh, dia bisa mengambil alih sebagian besar fitur kendaraan—mulai dari mengunci-membuka pintu, menyalakan wiper dan lampu, hingga mengakses mikrofon kabin dan pelacak lokasi secara real-time.

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Bahkan, rekaman suara dari dalam mobil sempat dipakai untuk meretas asisten suara ponsel pengemudi.

Namun, kontrol krusial seperti sistem pengereman dan kamera utama dilaporkan masih terlindungi rapat.