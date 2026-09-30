Mobil CUPRINOMAT Raih Rekor MURI, Tempuh 5.108 Kilometer untuk Penyuluhan Petani

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan mobil aktivasi CUPRINOMAT® dari Medan hingga Sidrap Meraih Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI)

Perubahan iklim makin menambah tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Fenomena El Nino dengan intensitas ekstrem, yang kerap disebut sebagai El Nino Godzilla, dapat meningkatkan risiko kekeringan dan tekanan lingkungan terhadap tanaman, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan ketersediaan pangan.

Dalam kondisi tersebut, inovasi yang membantu tanaman menghadapi stres lingkungan menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga produktivitas pertanian.

Tidak kalah penting, inovasi tersebut perlu hadir lebih dekat dengan petani agar pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Semangat inilah yang dibawa dalam perjalanan Mobil Aktivasi CUPRINOMAT® bertema Perjalanan Pertumbuhan, yang menempuh 5.108 kilometer dari Medan, Sumatra Utara, hingga Sidrap, Sulawesi Selatan, dan melintasi lebih dari sembilan kota.

Pada akhirnya perjalanan ini meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori “Sosialisasi Produk Biostimulan Tanaman(CUPRINOMAT®) Secara Seri melalui Jalur Darat Menempuh Jarak Terjauh.”

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CUPRINOMAT® merupakan biostimulan yang mengombinasikan asam amino, asam humat, asam fulvat, serta nutrisi mikro yang bekerja secara sinergis untuk membantu mendukung pertumbuhan tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan, dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi.

Kemampuan tanaman untuk tetap tumbuh dan berproduksi di tengah tekanan lingkungan menjadisemakin penting ketika petani menghadapi kondisi seperti El Niño ekstrem seperti saat ini.