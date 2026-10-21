Mobil Dalmas - SPPG Jadi Sasaran Anarkistis Orang Tak Dikenal di Bandung, Farhan Geram
jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti insiden penyerangan truk Dalmas Polrestabes Bandung.
Insiden tersebut terjadi di Simpang Dukomsel, Jalan Ir H Djuanda - Sulanjana, Kota Bandung, pada Selasa (20/10) malam, itu menyebabkan 16 polisi terluka.
Sejumlah massa berpakaian hitam dengan penutup wajah menyerang kendaraan Dalmas yang tengah berpatroli, pascaaksi unjuk rasa mahasiswa yang berjalan tertib di beberapa titik.
Tak hanya truk Dalmas, kelompok anarkistis itu juga merusak mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Jalan Embong.
Aksi vandalisme juga terjadi di beberapa titik demo, seperti Simpang Lima dan Dago.
Pascakejadian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membersihkan area-area yang terdapat vandalisme.
Pembersihan difokuskan di Simpang Lima, sebab di sana Tugu Simpang Lima menjadi sasaran perusakan oleh massa anarkistis.
"Pagi hari ini kami langsung turun tangan untuk membersihkan vandalisme yang terjadi pada saat demonstrasi kemarin. Sampai 2x24 jam ke depan, kami melakukan pembersihan vandalisme di Simpang Lima, Cikapayang, dan sepanjang Jalan Asia Afrika hingga Pendopo," kata Farhan saat ditemui di Simpang Lima, Rabu (21/10).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti penyerangan truk Dalmas yang melukai 16 polisi serta perusakan mobil MBG dan fasilitas umum pascademo.
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