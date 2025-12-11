Mobil Gelar Pengalaman Eksklusif Bareng Fan Red Bull Racing pada Akhir Musim F1

jpnn.com, JAKARTA - Mobil, merek pelumas PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), menggelar acara eksklusif menyaksikan seri penutup Formula 1 2025, GP Abu Dhabi, bersama komunitas Lumcor Experience.

Acara menjadi bentuk apresiasi bagi fan Oracle Red Bull Racing, bengkel rekanan, serta distributor yang selama ini mendukung Mobil.

Dalam kesempatan tersebut, Mobil kembali menegaskan dukungan mereka terhadap pembalap Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen, yang dikenal lewat kecepatan dan konsistensi di lintasan.

Nilai-nilai itu dinilai sejalan dengan performa pelumas Mobil1, yang dikembangkan dengan teknologi untuk perlindungan optimal, efisiensi tinggi, dan daya tahan di kondisi ekstrem balap.

“Kami tidak hanya menghadirkan pelumas berkualitas, tetapi juga pengalaman yang menghubungkan passion otomotif dengan inovasi,” ujar Market Development General Manager PT EMLI Rommy Averdy Saat, melalui keterangannya, Kamis (11/12).

Dia menegaskan bahwa teknologi Mobil1 turut menjadi bagian dari komitmen Mobil dalam memberikan performa terbaik.

Kolaborasi dengan Lumcor Experience membuat acara itu makin hidup. Selain nobar, peserta juga mendapatkan sesi networking serta kesempatan mengenal lebih dekat rangkaian produk Mobil.

“Motorsport bukan sekadar soal siapa paling cepat. Ini kultur yang menyatukan orang-orang dengan passion yang sama,” ucap Event and Community Manager Lumcor Experience Elsiana Hutabarat.