Mobil Gus Hilman Kecelakaan di Tol Paspro, 2 Orang Tewas, Innalillahi

jpnn.com, PROBOLINGGO - Kecelakaan dialami anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi (Gus Hilman), Sabtu sore.

Mobil politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo KM 834, yang mengakibatkan dua orang tewas di lokasi kejadian.

"Kecelakaan terjadi di Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) Km 834 jalur B masuk Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kab. Probolinggo," kata Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Probolinggo Kota Aipda Muhammmad Taufik Rahadian saat dihubungi, Sabtu malam.

Dua korban yang meninggal dunia, yakni Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26) yang merupakan staf pendamping rombongan Gus Hilman, sedangkan sopir dan Gus Hilman selamat dan hanya luka dan telah dilarikan ke RS setempat.

Rombongan Gus Hilman sebelumnya mengisi acara seminar dan roadshow di Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

"Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu, yakni kendaraan Innova bernomor polisi: N- 1297- NB yang dikemudikan Mahrus Ali yang merupakan sopir Gus Hilman dengan kendaraan 'dump' truk Nopol W-8439 UK yang dikemudikan Imam Subekti," kata Aipda Muhammmad Taufik.

Ia menjelaskan semula kendaraan Innova dengan sopir Mahrus Ali berpenumpang Gus Hilman, Alex Anwaruh, Adinda Najwa melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan atau melaju dari timur ke barat, di lajur kanan sesampai di tempat kejadian perkara, terdapat kendaraan dump truk yang dikemudikan Imam Subekti yang berjalan searah dari arah timur ke barat.

"Sopir kendaraan Innova diduga mengantuk atau kurang konsentrasi sehingga kendaraan ke kiri dan menabrak bagian bak belakang sebelah kanan dump truk," katanya.