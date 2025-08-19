Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas

jpnn.com, BENGKULU - Kendaraan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi terlibat kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas.

Polisi menyebut kendaraan yang digunakan pelaku tersebut merupakan kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu jenis Innova warna biru.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Tarzan Naidi.

"Hari Senin (18/8) sekitar pukul 06.09 WIB telah terjadi laka lantas tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan, Selasa.

Dia mengatakan kejadian tersebut berawal ketika kendaraan pelat merah melaju dari arah Pantai Pasir Putih menuju Pantai Panjang tepatnya Sport Center Kota Bengkulu.

Namun, saat berada di belakang Bencoolen Mall, pelaku yang membawa kendaraan dalam kondisi kecepatan tinggi ingin mendahului kendaraan di depannya.

"Saat akan menyalip kendaraan di depannya sebelah kanan, tetapi karena kondisi kendaraan sedang ramai maka langsung ke arah kiri dan tidak terkendali sehingga korban tertabrak, pelaku langsung membanting stir sehingga menabrak tiang," ujar dia.

Sementara itu, terang Aan, berdasarkan keterangan pelaku melarikan diri karena menghindari kemarahan massa.