menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas

Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas

Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasat Lantas Polresta Bengkulu (pegang map merah) menunjukkan kendaraan milik Kepala DKP Kota Bengkulu seusai melakukan tabrak lari, Selasa (19/8/2025). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com, BENGKULU - Kendaraan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi terlibat kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas.

Polisi menyebut kendaraan yang digunakan pelaku tersebut merupakan kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu jenis Innova warna biru.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Tarzan Naidi.

Baca Juga:

"Hari Senin (18/8) sekitar pukul 06.09 WIB telah terjadi laka lantas tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan, Selasa.

Dia mengatakan kejadian tersebut berawal ketika kendaraan pelat merah melaju dari arah Pantai Pasir Putih menuju Pantai Panjang tepatnya Sport Center Kota Bengkulu.

Namun, saat berada di belakang Bencoolen Mall, pelaku yang membawa kendaraan dalam kondisi kecepatan tinggi ingin mendahului kendaraan di depannya.

Baca Juga:

"Saat akan menyalip kendaraan di depannya sebelah kanan, tetapi karena kondisi kendaraan sedang ramai maka langsung ke arah kiri dan tidak terkendali sehingga korban tertabrak, pelaku langsung membanting stir sehingga menabrak tiang," ujar dia.

Sementara itu, terang Aan, berdasarkan keterangan pelaku melarikan diri karena menghindari kemarahan massa.

Kendaraan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi terlibat kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI