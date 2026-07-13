Mobil KIA Bermasalah Lagi, Duh!

jpnn.com - Masalah pada SUV andalan Kia kembali mencuat. Perusahaan harus menarik hampir 500 ribu unit Kia Telluride di Amerika Serikat.

Tellarudie ditemukan potensi kebakaran yang berasal dari sistem penggerak jok elektrik.

Kasus itu cukup menyita perhatian karena bukan pertama kalinya Kia menangani persoalan serupa.

Sebelumnya, perusahaan sudah melakukan recall pada pertengahan 2024.

Namun, setelah perbaikan dilakukan, sejumlah kendaraan justru kembali dilaporkan mengalami insiden kebakaran.

Berdasarkan dokumen penarikan yang dirilis otoritas keselamatan di Amerika Serikat, masalah bermula dari sakelar jok elektrik (power seat switch).

Komponen tersebut dapat bergeser, terlepas, atau rusak akibat benturan, sehingga motor penggerak jok terus bekerja tanpa henti.

Kondisi itu membuat motor menjadi terlalu panas dan meningkatkan risiko munculnya api di area kursi.