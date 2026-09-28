Mobil Listrik BYD Kecelakaan di Gatot Subroto, Ringsek

jpnn.com - Sebuah mobil listrik BYD ringsek akibat kecelakaan tunggal di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/9/2026) pagi.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan lalu lintas yang berujung pada rusaknya sejumlah fasilitas umum di lokasi kejadian.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Adiel Aristo mengatakan dugaan sementara kecelakaan dipicu faktor kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pengemudi.

"Dugaan sementara karena pengemudi kurang hati-hati saat berkendara sehingga mobil oleng ke kiri. Namun, untuk penyebab pasti dari kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh tim di lapangan," kata Adiel dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Insiden hilangnya kendali tersebut terjadi pada pukul 06.50 WIB saat kendaraan roda empat bernomor polisi B-1650-BNU yang dikemudikan pria bernama Suwandi (36), melaju ke arah timur di Jalan Gatot Subroto.

Tepat di depan Hotel Mangkuluhur, pengemudi diduga kehilangan konsentrasi yang mengakibatkan mobil keluar dari lajur semestinya dan langsung menghantam area trotoar.

Guna mendalami penyebab pasti hilangnya kendali pengemudi, Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sesaat setelah kejadian.

"Kami sudah mendatangi dan mengamankan TKP, serta meminta keterangan dari saksi mata bernama Zadda Arya (22) yang berada di sekitar lokasi untuk mengetahui runutan peristiwa secara pasti," ujar Adiel.