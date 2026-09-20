Mobil Listrik G3 Series Mejeng di Polytron Fest 51st Anniversary

jpnn.com, JAKARTA - Polytron menggelar perayaan memasuki 51 tahun perjalanannya melalui Polytron Fest 51st Anniversary, yang digelar di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19–20 September 2026.

Berbagai produk Polytron dihadirkan di Polytron Fest 51st Anniversary, salah satunya yakni mobil listrik Polytron G3 Series.

Polytron G3 Series ini terdiri dari varian G3 dan G3+ yang merupakan lini mobil listrik (EV) roda empat pertama besutan Polytron.

General Manager Corporate Communications Polytron Diantika mengatakan festival ini merupakan bentuk nyata komitmen Polytron untuk semakin dekat dengan masyarakat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang perusahaan sejak berdiri di Kudus pada tahun 1975.

“Kami ingin menjadi bukti nyata komitmen Polytron untuk terus menemani setiap momen kehidupan konsumen. Mulai dari mematikan AC Polytron saat bangun tidur, membuat sarapan dengan oven listrik, berangkat ke kantor menggunakan motor atau mobil listrik Polytron, hingga bekerja dengan ekosistem laptop dan monitor Polytron hingga nanti kembali pulang ke rumah dengan menggunakan produk kami,” paparnya.

Sebagai komitmen peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, Polytron getol memperkenalkan mobil dan motor listrik besutannya kepada para pengunjung di Polytron Fest 51st Anniversary.

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Mobil listrik Polytron EV G3 dan G3+ dirancang sebagai SUV ramah lingkungan (eco-friendly) yang mendukung mobilitas berkelanjutan tanpa emisi gas buang (zero emission).

Dalam hal kepemilikan, Polytron G3+ tetap hadir dengan dua pilihan skema fleksibel, yakni Buy to Own serta Battery as a Service (BaaS) yang memberikan kepastian nilai jual kembali (resale value) hingga 70% dalam jangka waktu 3 tahun.