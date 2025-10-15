Mobil Listrik Jaecoo J5 EV Sudah Diproduksi Lokal, TKDN Capai 40 Persen

jpnn.com, BOGOR - Jaecoo Indonesia mengatakan mobil listrik J5 EV sudah mengantongi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Head of Product Jaecoo Indonesia, Ryan Ferdiean Tirto kepada awak media di Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10).

“J5 EV ini sudah dirakit secara lokal di fasilitas PT Handal Indonesia Motor, Bekasi, TKDN sudah mencapai 40 persen,” kata Ryan .

Dia menambahkan Jaecoo sudah membuka pemesanan terhadap mobil listrik tersebut.

Menurut dia, Jaecoo J5 EV itu memikiki sejumlah ubahan dibanding pasar Eropa. Akan tetapi tidak terlalu signifikan.

Adapun perubahan tersebut yang paling menonjol adalah fitur AC yang terdapat pada bagian belakang.

Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen di Indonesia yang memiliki cuaca panas lebih tinggi dibandingkan di Eropa.

“Kalau mobil yang CBU kami kemarin, memang versi Eropa itu tidak ada AC bagian yang kedua. Yang di mobil kami ini, sudah kami tambahkan karena kondisi di Indonesia lebih panas,” jelas dia.