Mobil Listrik Lepas E4 Meluncur di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Lepas memilih Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 sebagai panggung dunia untuk memperkenalkan mobil listrik Lepas E4, SUV listrik murni perdana secara global pada Kamis (5/2).

Kehadiran mobil listrik asal Tiongkok itu menandai fase baru perjalanan Lepas dalam menghadirkan mobilitas masa depan yang cerdas, elegan, dan berkelanjutan.

Deputy Director of LEPAS Business Unit, Ricky He mengatakan kehadiran mobil listrik ini menjadi langkah penting dalam perjalanan di era elektrifikasi.

"Lepas E4 bukan hanya EV pertama Lepas di dunia, tetapi juga representasi arah jangka panjang kami dalam menghadirkan mobilitas yang cerdas, elegan, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki peran strategis dalam perjalanan ini, sebagai pasar yang memahami desain, gaya hidup modern, dan nilai premium,” ujar Ricky He.

Dari sisi desain, Lepas E4 mengusung filosofi “The Signature of LEPAS Design”, yang berakar pada konsep Leopard Aesthetics.

Terinspirasi dari karakter macan tutul yang merupakan simbol kelincahan, presisi, dan kekuatan, mobil listrik itu menampilkan siluet streamline dengan garis tegas dan proporsi seimbang.

Setiap elemen dirancang tidak hanya untuk memperkuat estetika, tetapi juga mencerminkan karakter performa dan efisiensi kendaraan listrik modern.

Tampilan depan menampilkan konsep Leopard Gaze, dengan garis kap mesin yang tegas dan Predator Gaze Headlamp yang menciptakan ekspresi fokus dan percaya diri.