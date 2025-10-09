Mobil Listrik “Miring” di Bawah Rp 400 Juta: Pilihan & Harga Per Oktober 2025
jpnn.com, JAKARTA - Persaingan mobil listrik makin panas. Di antara merek-merek Tiongkok yang sedang berkembang pesat, empat nama yang saat ini mencuri perhatian ialah Wuling, BYD, Chery, dan Aion.
Oktober 2025, banderol harga mereka relatif stabil, meskipun ada beberapa penyesuaian kecil.
Mereka juga berlomba-lomba menawarkan produk dengan harga yang makin terjangkau.
Kisaran di bawah Rp 400 jutaan, beberapa model sudah tersedia di pasar. Berikut ini enam mobil listrik yang masuk kategori tersebut:
1. Wuling Binguo EV
Wuling sudah lama hadir di Indonesia, dan lini EV mereka cukup variatif — dari hatchback kecil hingga MPV listrik.
Salah satu yang paling menarik di segmen ini. Wuling menawarkan Binguo EV dengan beberapa varian di bawah Rp 400 juta.
Varian Lite AC/DC up to 333 km dijual sekitar Rp 279 juta on the road Jakarta. Ada juga versi Pro Rp 332 juta on the road Jakarta.
Kisaran di bawah Rp 400 jutaan, beberapa model sudah tersedia. Berikut enam mobil listrik yang masuk kategori mulai dari Wuling, BYD, Chery, dan Aion
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pasar Mobil Listrik Global: BYD Diprediksi Mampu Menutup 2025 dengan Hasil Manis
- Pelita Air dan BYD Haka Auto Tawarkan Hadiah Mobil Listrik untuk Penumpang Loyal
- Setiap 25 Detik Satu Mobil Chery Laku di Pasar Global
- Penjualan BYD Group Mengalami Penurunan Secara Global
- Chery Perkuat Kualitas Pelayanan Purnajual Lewat Technician Skill Contest 2025
- SGMW Gandeng Kalista dalam Penyedian dan Layanan Purnajual Wuling Mitra EV