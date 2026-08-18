Mobil Listrik Mitsubishi Segera Dirilis, Setir Kanan, Dekat Indonesia

jpnn.com - Mitsubishi bersiap memperluas jajaran mobil listriknya. Pabrikan memastikan ASX VR-e akan meluncur di Australia pada kuartal keempat 2026.

Model tersebut menjadi mobil listrik murni kedua Mitsubishi yang dipasarkan di Negeri Kanguru setelah i-MiEV yang hadir pada 2010–2012.

Menariknya, ASX VR-e bukan sepenuhnya dikembangkan dari basis Mitsubishi.

Mobil lahir dari kolaborasi dengan Foxtron Vehicle Technologies, perusahaan patungan Foxconn dan Yulon asal Taiwan.

Basis yang digunakan adalah Foxtron Bria, kemudian mendapat sentuhan Mitsubishi pada bagian desain eksterior dan interior.

Secara ukuran, dimensinya mencapai panjang 4.315 mm, lebar 1.885 mm, tinggi 1.535 mm, dengan jarak sumbu roda 2.800 mm.

Mitsubishi akan menawarkan ASX VR-e dalam empat varian, yakni LS, Aspire, Exceed, dan GSR.

Nama VR-e sendiri mengambil inspirasi dari Galant VR-4, sedan performa Mitsubishi yang dikenal dengan sistem penggerak empat roda dan menjadi salah satu cikal bakal Lancer Evolution.