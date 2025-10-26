Mobil Listrik Rp 90 Jutaan dari Wuling Ini Bikin Heboh

jpnn.com - Wuling sepertinya tahu betul bagaimana membuat mobil listrik bukan sekadar kendaraan, tetapi juga gaya hidup baru.

Di tengah padatnya jalan kota besar di Tiongkok, pabrikan itu meluncurkan Wuling Aishang A100C — mobil mungil berdesain lucu, nyentrik, dan harga ramah kantong.

Bayangkan saja, mobil listrik itu dibanderol mulai Rp 90 jutaan. Harga yang lebih mirip motor gede ketimbang EV masa kini.

Namun, jangan remehkan tampilannya. Di balik bodinya yang imut, Aishang A100C menyimpan banyak hal menarik.

Mobil punya dimensi hanya 3,2 meter panjangnya—nyaris seukuran mobil mainan—tetapi tetap terlihat modern dengan pilar hitam, penutup roda aerodinamis, dan lampu belakang bundar retro-futuristik.

Pilihan warnanya pun berani: cerah, ceria, dan anti-mati gaya di jalanan urban.

Masuk ke dalam kabin, nuansa minimalis langsung terasa. Ada layar sentuh mengambang, spidometer digital, dan tuas transmisi yang diletakkan di belakang kemudi.

Tanpa konsol tengah, ruang kabin terasa lebih lega, cocok untuk dua penumpang yang ingin bergerak bebas.