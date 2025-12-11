Mobil MBG Tabrak Siswa di Lapangan Sekolah, Sopir Diamankan Polisi

menu
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

Polda Metro Jaya menyatakan polisi telah mengamankan seorang sopir mobil MBG (makan bergizi gratis) yang menabrak sejumlah siswa SD di kawasan Jakarta Utara.

"Untuk sopir sudah diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Menurut Budi, saat ini Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz telah berada di TKP untuk melakukan pemeriksaan dan mendata korban.

"Prioritas utama membawa korban ke RS untuk ditangani medis," ucapnya.

Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun @sekitaran_jakut.

Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil berwarna putih menabrak kerumunan siswa SD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, mobil tersebut diduga adalah mobil yang membawa makanan bergizi gratis (MBG).

