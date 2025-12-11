Mobil MBG Tabrak Siswa di Lapangan Sekolah, Sopir Diamankan Polisi
jpnn.com - Sopir Mobil MBG Tabrak Siswa di Lapangan Sekolah Diamankan Polisi
Polda Metro Jaya menyatakan polisi telah mengamankan seorang sopir mobil MBG (makan bergizi gratis) yang menabrak sejumlah siswa SD di kawasan Jakarta Utara.
"Untuk sopir sudah diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).
Menurut Budi, saat ini Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz telah berada di TKP untuk melakukan pemeriksaan dan mendata korban.
"Prioritas utama membawa korban ke RS untuk ditangani medis," ucapnya.
Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun @sekitaran_jakut.
Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil berwarna putih menabrak kerumunan siswa SD.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, mobil tersebut diduga adalah mobil yang membawa makanan bergizi gratis (MBG).
Sebuah mobil MBG menabrak siswa SD yang berada di lapangan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi (11/12/2025). Sopir siamankan polisi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemprov DKI & KSP Apresiasi Kinerja Dirlantas Polda Metro Jaya Atas Keberhasilan ETLE
- Radian Azhar Dorong Kadin Jakarta Utara Berkontribusi dalam Tanggap Bencana
- Kondisi Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Apa Motifnya?
- Heboh Penipuan WO di Jakarta Utara, Kombes Budi Beri Penjelasan Begini
- Radian Azhar Berdayakan Lewat UMKM Koperasi Desa Merah Putih
- Pramono Bakal Lanjutkan Pengerjaan Tanggul Pantai yang Sempat Bocor