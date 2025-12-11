menu
Mobil MBG Tabrak Siswa hingga Guru SD Kalibaru, Korban 21 Orang

Mobil MBG Tabrak Siswa hingga Guru SD Kalibaru, Korban 21 Orang

Mobil MBG Tabrak Siswa hingga Guru SD Kalibaru, Korban 21 Orang
Tangkapan layar kamera pengawas (CCTV) kejadian minibus yang menerobos masuk ke halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). ANTARA/HO-Dokumen Pribadi.

jpnn.com - Mobil pembawa makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12).

Dalam video yang beredar, beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke kolong kendaraan.

Guru dan siswa lain berhamburan menolong, sementara satu anak terlihat tergeletak akibat terlindas mobil MBG

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim atau Chico mengatakan saat itu para siswa-siswi sedang baris persiapan literasi.

Mobil MBG berwarna putih itu tiba-tiba menerobos pagar yang tertutup dan langsung menabrak para siswa.

“(Korban) 21 orang, 11 orang siswa, 9 orang siswi, dan 1 guru laki-laki,” ucap Chico dalam keterangannya.

Menurut dia, saat ini seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk ditangani.

Adapun, pihak kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari kejadian itu. (mcr4/jpnn)

Mobil MBG pembawa makanan bergizi gratis menabrak puluhan siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12). 21 orang jadi korban.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

