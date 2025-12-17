Mobil Meluncurkan Oli Mesin Baru yang Bikin Irit BBM hingga 20 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Mobil, merek global pelumas, resmi meluncurkan lini terbaru Mobil Super All-In-One Protection.

Pelumas hadir dengan formula anyar yang dirancang untuk memenuhi standar kualitas terkini API SQ dan ILSAC GF-7A.

Spesifikasi itu menjadi tolok ukur terbaru dalam hal performa, perlindungan mesin, serta inovasi teknologi oli mesin.

Produk diklaim memberikan perlindungan mesin yang lebih optimal, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta mendukung performa emisi yang lebih baik.

Mobil Super All-In-One Protection memanfaatkan base oil generasi terbaru dan aditif mutakhir untuk mengurangi gesekan internal mesin.

Mobil menyebut efisiensi bahan bakar dapat meningkat hingga 20 persen berkat formulasi tersebut.

Selain itu, oli dirancang untuk membantu mengurangi endapan berbahaya dan memenuhi standar emisi paling ketat yang berlaku secara global.

Tak hanya untuk mesin konvensional, Mobil Super All-In-One Protection juga kompatibel dengan kendaraan hybrid dan plug-in hybrid.