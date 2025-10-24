Mobil Milik Polisi Berpangkat AKP Dipakai Perampok, Waduh

menu
Warga menyaksikan mobil yang dipakai perampok, yang terbalik seusai diamuk massa diduga, di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Takalar. Foto: ANTARA/HO-Polres Takalar

jpnn.com - MAKASSAR – Peristiwa percobaan perampokan terjadi pada Senin (20/10) sore di rumah korban Sainal Daeng Gajang di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Takalar, Sulawesi Selatan.

Aparat Polres Takalar mengamankan mobil yang digunakan perampok.

Kendaraan yang dipakai perampok diduga milik anggota Polri seusai ditemukannya identitas anggota polisi di dalam mobil.

Mobil tersebut sebelumnya diamuk massa, di Desa Moncongkomba.

"Ini masih dalam penyelidikan (mobil pelaku perampokan)," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Takalar AKP Hatta saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (23/10).

Kronologi pengungkapan kejadian percobaan perampokan bermula saat seorang pria tidak dikenal mengendarai mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DD 1188 SSR singgah.

Pria tersebut langsung masuk ke dalam rumah korban yang diketahui sebagai imam desa setempat.

Selang beberapa saat, pelaku beraksi menyekap penghuni yang sedang berada di dalam rumahnya.

Aparat Polres Takalar mengamankan mobil yang digunakan perampok, yang ternyata milik anggota Polri.

