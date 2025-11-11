menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Mobil Mustang Tabrak Pembatas Jalan di Pekanbaru, Begini Nasib Pengemudi

Mobil Mustang Tabrak Pembatas Jalan di Pekanbaru, Begini Nasib Pengemudi

Mobil Mustang Tabrak Pembatas Jalan di Pekanbaru, Begini Nasib Pengemudi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mobil Mustang yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru pada Selasa (11/11). Foto: Dok. Polresta Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Sebuah mobil sport Ford Mustang bernomor polisi B 2980 WBG mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Hotel Batiqa, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Selasa, 11 November 2025 sekitar pukul 04.30 WIB.

Akibat kecelakaan itu, mobil mewah milik Muhamad Rahmattullah (23) mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kanan kendaraan.

Baca Juga:

“Velg mobil sport itu pecah dan body samping kanan ringsek berat setelah menabrak median jalan dan sebatang pohon,” kata Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio.

Saat kejadian, pengemudi melaju dari arah selatan menuju utara.

Pengendara diduga kehilangan konsentrasi hingga kendaraan oleng ke kanan, naik ke atas median, lalu menghantam pohon.

Baca Juga:

Akibat benturan keras tersebut, Rahmattullah mengalami luka pada leher dan lebam di bagian dada.

Pengemudi kemudian dibawa ke Eka Hospital Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan.

Sebuah mobil sport Ford Mustang bernomor polisi B 2980 WBG mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Hotel Batiqa, Pekanbaru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI