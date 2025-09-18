Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memastikan layanan murah bergerak “Pangan Keliling Andalan, Murah dan Amanah (Pak AMAN) dioperasikan setiap hari untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Program yang digagas Wali Kota Agung Nugroho ini menyediakan beras, minyak goreng, gula, cabai, hingga telur dengan harga lebih ramah di kantong.

“Mobil Pak AMAN ini setiap hari kami operasikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru Muhammad Jamil Kamis (18/9).

Selain mempermudah akses, inisiatif ini ditujukan menjaga daya beli, terutama bagi warga di kawasan rawan pangan.

Pemko Pekanbaru juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 15 kecamatan sebagai pelengkap layanan mobil keliling.

“Insyaallah pemerintah akan selalu hadir membantu warga,” ungkap Jamil.

Layanan ini digencarkan di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir.

Harga cabai merah sempat menembus Rp 100.000 per kilogram akibat pasokan berkurang.