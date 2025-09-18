Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru
jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memastikan layanan murah bergerak “Pangan Keliling Andalan, Murah dan Amanah (Pak AMAN) dioperasikan setiap hari untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Program yang digagas Wali Kota Agung Nugroho ini menyediakan beras, minyak goreng, gula, cabai, hingga telur dengan harga lebih ramah di kantong.
“Mobil Pak AMAN ini setiap hari kami operasikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru Muhammad Jamil Kamis (18/9).
Selain mempermudah akses, inisiatif ini ditujukan menjaga daya beli, terutama bagi warga di kawasan rawan pangan.
Pemko Pekanbaru juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 15 kecamatan sebagai pelengkap layanan mobil keliling.
“Insyaallah pemerintah akan selalu hadir membantu warga,” ungkap Jamil.
Layanan ini digencarkan di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir.
Harga cabai merah sempat menembus Rp 100.000 per kilogram akibat pasokan berkurang.
Mobil Pak AMAN yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beroperasi setiap hari, menyediakan pangan murah untuk warga di Pekanbaru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Motor Berknalpot Brong Diamankan Polisi, Ternyata Motor Curian dari Padang
- Kasus Bullying di Pekanbaru, Siswa SMA 9 Kritis Seusai Dikeroyok
- Ditlantas dan Dishub Bakal Urai Kemacetan di Pekanbaru, Tak Lagi Andalkan Pak Ogah
- Pria di Pekanbaru Tewas Dalam Neon Box, Begini Kejadiannya
- Warga Pekanbaru Keluhkan Macet Akibat Pak Ogah, Ditlantas Masih Pakai Supeltas?
- Mobil Terbakar di Jembatan Parit 23 Inhil, 2 Penumpang Luka Serius