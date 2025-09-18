menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru

Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru

Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mobil Pak Aman saat mendistribusikan pangan murah di Pekanbaru. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memastikan layanan murah bergerak “Pangan Keliling Andalan, Murah dan Amanah (Pak AMAN) dioperasikan setiap hari untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. 

Program yang digagas Wali Kota Agung Nugroho ini menyediakan beras, minyak goreng, gula, cabai, hingga telur dengan harga lebih ramah di kantong.

“Mobil Pak AMAN ini setiap hari kami operasikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru Muhammad Jamil Kamis (18/9).

Baca Juga:

Selain mempermudah akses, inisiatif ini ditujukan menjaga daya beli, terutama bagi warga di kawasan rawan pangan.

Pemko Pekanbaru juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 15 kecamatan sebagai pelengkap layanan mobil keliling.

“Insyaallah pemerintah akan selalu hadir membantu warga,” ungkap Jamil.

Baca Juga:

Layanan ini digencarkan di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir.

Harga cabai merah sempat menembus Rp 100.000 per kilogram akibat pasokan berkurang.

Mobil Pak AMAN yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beroperasi setiap hari, menyediakan pangan murah untuk warga di Pekanbaru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI