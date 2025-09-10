Mobil Polisi Jadi Angkutan Umum Tarif Rp 2 juta Viral, Kapolres Mimika Buka Suara
jpnn.com - Mobil dinas Kepolisian Sektor (Polsek) Tembagapura, Polres Minika dijadikan angkutan umum oleh oknum polisi dengan tarif hingga jutaan rupiah.
Setelah video viral di media sosial, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman langsung angkat bicara.
AKBP Billyandha meminta maaf atas prilaku oknum personelnya.
"Kami mohon maaf atas viralnya video tersebut," ucapnya, Rabu (10/9/2025).
AKBP Billyandha menyebut langkah tegas telah diambil untuk oknum polisi yang terlibat.
Dirinya bahkan tidak segan-segan memberikan sanksi tegas baik melalui hukuman disiplin maupun kode etik.
"Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota Polsek Tembagapura dan satu orang saksi," ujar dia.
Pria yang pernah bertugas di Baintelkam Mabes Polri ini menjelaskan operasional mobil hanya diperuntukkan bagi kegiatan kepolisian.
Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman angkat bicara soal mobil polisi dijadikan angkutan umum bertarif Rp 2 juta per orang yang viral di medsos.
