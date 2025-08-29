Mobil Rantis Brimob Lindas Ojol, Begini Komentar Pedas Maia Estianty

jpnn.com, JAKARTA - Maia Estianty turut menyoroti kejadian pengemudi ojek online atau ojol bernama Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob saat demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

Melalui akun miliknya di Instagram, penyanyi sekaligus produser musik itu menyampaikan keprihatinan.

"Kalau begini, mau salahkan siapa? Melihat video selintas, bentrok demo di DPR, dan kemudian ada kejadian mobil rantis Brimob melindas sopir ojol. Ngenes dan sedih," ungkap Maia Estianty.

"Yaa Allah, kok sampai seperti ini. Yang terlewat di pikiranku saat melihat videonya adalah, demo memang harus dijaga oleh aparat, tetapi kalau tindakan semena-mena, itu di luar nurul," sambung mantan istri Ahmad Dhani itu.

Maia Estianty menyertakan video kejadian saat mobil polisi melindas driver ojol tersebut.

Selain itu, dia juga menyampaikan doa dan belasungkawa atas kepergian Affan Kurniawan.

"Driver ojol Affan Kurniawan, semoga jiwamu diterima di sisi Allah SWT. Dan kira-kira petugas yang bertugas, kejadian seperti ini bisa malah membuat banyak warga makin geram. Semoga keluarga yang ditinggalkan, diberikan keikhlasan dan kesabaran luar biasa," lanjut pelantun Ingat Kamu itu.

Menurut Maia Estianty, dirinya masih terbengong-bengong melihat video mobil polisi melindas ojol tersebut.