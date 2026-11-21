jpnn.com - INHU - Satreskrim Polres Indragiri Hulu (Inhu) menangkap lima pelaku penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Bio Solar.

Modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan BBM dari mobil tangki resmi Pertamina ke dalam jeriken.

Penangkapan dilakukan di sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (19/11/2026).

“Awalnya kami menerima informasi terkait aktivitas mencurigakan berupa pemindahan BBM dari mobil tangki pengangkut resmi secara ilegal,” kata Kasatreskrim Polres Inhu AKP Yhon Mabel Sabtu (21/11).

Petugas kemudian melakukan pengintaian terhadap kendaraan tangki merah putih milik PT Elnusa Petrofin yang melintas di Jalan Lintas Timur Riau-Jambi.

Saat pengintaian, petugas mendapati satu unit mobil tangki tersebut berbelok masuk ke sebuah bengkel.

Tidak lama kemudian, kendaraan tangki itu ditutupi menggunakan mobil Colt Diesel berwarna merah agar aktivitas di lokasi tidak terlihat dari jalan raya.

“Di lokasi tersebut, kami mendapati aktivitas pemindahan atau penyedotan BBM jenis Bio solar dari mobil tangki ke dalam jeriken yang melibatkan sopir tangki dan pihak penerima,” kata AKP Mabel.