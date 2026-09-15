Mobil Termahal Menkeu Suahasil Ternyata Alphard 2019, Heemm

jpnn.com, JAKARTA - Rotasi posisi Menkeu di Kabinet Merah Putih bikin nama Suahasil Nazara mendadak jadi sorotan.

Mantan Wamenkeu era Sri Mulyani yang kini menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa itu, ternyata menyimpan fakta menarik di balik garasinya.

Di atas kertas, Suahasil tercatat jauh lebih tajir dari Purbaya.

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Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaan Suahasil menembus angka Rp138 miliar.

Jika dibandingkan dengan Purbaya yang berada di kisaran Rp57 miliar.

Porsi terbesar dompet Suahasil datang dari surat berharga sebesar Rp66 miliar dan aset properti yang menyentuh Rp49 miliar.

Namun, begitu mengintip isi garasinya, pemandangan yang tersaji justru bikin geleng-geleng kepala.

Bukannya dipenuhi deretan supercar atau mobil mewah berharga miliaran rupiah layaknya stereotip pejabat berharta ratusan miliar, koleksi kendaraan Suahasil malah terbilang biasa.