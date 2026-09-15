menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Mobil Termahal Menkeu Suahasil Ternyata Alphard 2019, Heemm

Mobil Termahal Menkeu Suahasil Ternyata Alphard 2019, Heemm

Mobil Termahal Menkeu Suahasil Ternyata Alphard 2019, Heemm
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Rotasi posisi Menkeu di Kabinet Merah Putih bikin nama Suahasil Nazara mendadak jadi sorotan.

Mantan Wamenkeu era Sri Mulyani yang kini menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa itu, ternyata menyimpan fakta menarik di balik garasinya.

Di atas kertas, Suahasil tercatat jauh lebih tajir dari Purbaya.

Baca Juga:

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaan Suahasil menembus angka Rp138 miliar.

Jika dibandingkan dengan Purbaya yang berada di kisaran Rp57 miliar.

Porsi terbesar dompet Suahasil datang dari surat berharga sebesar Rp66 miliar dan aset properti yang menyentuh Rp49 miliar.

Baca Juga:

Namun, begitu mengintip isi garasinya, pemandangan yang tersaji justru bikin geleng-geleng kepala.

Bukannya dipenuhi deretan supercar atau mobil mewah berharga miliaran rupiah layaknya stereotip pejabat berharta ratusan miliar, koleksi kendaraan Suahasil malah terbilang biasa.

Menkeu Suahasil yang menggantikan Purbaya Yudhi itu, ternyata menyimpan fakta menarik di balik garasinya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI