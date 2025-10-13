Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Penumpang Tewas

jpnn.com -

BANDUNG - Mobil travel bernomor polisi D 7754 AJ yang mengangkut sejumlah penumpang menabrak bagian belakang truk nopol B 9256 PYV di Tol Purbaleunyi KM 77 B arah Bandung - Jakarta, Senin (13/10) pukul 05.10 WIB.

Kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia, sembilan lainnya luka berat dan ringan. Mobil travel mengalami lusak berat.

"Kendaraan dari Bandung mengarah ke Jakarta, setiba di TKP menurut keterangan pengemudi kendaraan 2 (travel), berjalan di lajur 2," kata Kepala Induk PJR Cipularang Korlantas Polri Kompol Joko Prianto dalam keterangannya, Senin (13/10).

Dia mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas itu karena sopir mobil travel, IS, diduga mengantuk saat menyetir sehingga kendaraannya keluar dari jalur. Travel yang ada di lajur dua tiba-tiba keluar jalur dan menabrak bagian belakang truk dengan kencang.

"(Sopir) diduga mengantuk, lanjut menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan 1 (truk) yang berjalan di lajur 1," ujarnya.

Akibat peristiwa ini, satu orang penumpang atas nama Tatang Muhidin meninggal dunia, dan lainnya mengalami luka-luka. "Dua penumpang luka berat dan tujuh luka ringan," katanya. (mcr27/jpnn)