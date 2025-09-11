Mobil Xpander Tertabrak Kereta Api di OKU, 1 Orang Tewas

jpnn.com - Sebuah mobil keluarga Mitsubishi Xpander berpelat L 1458 CAF tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, Rabu sore (10/9/2025).

Akibat kecelakaan itu satu orang penumpang mobil tewas.

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan bahwa peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Korban meninggal dunia adalah seorang penumpang minibus diketahui bernama Hermini (40), warga Dusun II, Kecamatan Peninjauan.

Adapun korban lainnya yaitu Adi (43) sopir minibus, serta seorang bayi berusia delapan bulan mengalami luka berat sehingga dilarikan ke RSUD Baturaja untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menurutnya, benturan keras membuat mobil mengalami kerusakan berat di bagian samping dan depan, bahkan serpihan kaca dan badan kendaraan berserakan di sekitar lokasi kejadian.

Hingga saat ini pihaknya belum dapat menjelaskan kronologi dan kereta api jenis apa yang terlibat kecelakaan maut tersebut.

"Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian," ujarnya di Baturaja, kemarin.