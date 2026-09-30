Mobil yang Ditumpangi WNA Dirampok di Cikampek, Uang Rp1,3 Miliar Raib Digondol Pelaku
jpnn.com - KARAWANG - Peristiwa perampokan mobil yang ditumpangi warga negara asing (WNA) terjadi di Jalan Raya Dawuan Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (28/9).
Dalam peristiwa itu, uang tunai sekitar Rp 1,3 miliar milik perusahaan dibawa kabur oleh komplotan pelaku.
Saat ini, Polresta Karawang masih menyelidiki aksi perampokan tersebut.
"Kami telah menerima laporan polisi mengenai kejadian itu, dan kini tengah proses penyelidikan," kata Kasatreskrim Polresta Karawang Kompol Ali Jupri di Karawang, Selasa (29/9).
Dia menjelaskan sesuai laporan yang diterima kepolisian, perampokan itu terjadi di Jalan Raya Dawuan Kalihurip, Senin (28/9).
Peristiwa bermula saat sebuah mobil listrik yang ditumpangi tiga korban, dua di antaranya WNA, melaju di jalan raya Dawuan, Cikampek.
Berdasarkan pengakuan korban, saat itu mereka baru mengambil uang tunai milik perusahaan senilai Rp1,9 miliar di salah satu bank swasta di wilayah Cikampek.
Uang tersebut disimpan di dalam dua tas yang masing-masing berisi Rp600 juta dan Rp1,3 miliar.
Mobil yang ditumpangi WNA dirampok di Cikampek, uang Rp1,3 miliar raib digondol pelaku. Polres Karawang langsung melakukan penyelidikan.
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