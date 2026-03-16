Mobilitas Meningkat, 33 Ribu Kendaraan Terpantau Masuk GT Kalikangkung Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Arus kendaraan tercatat sebanyak 33.608 masuk ke Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara untuk kendaraan menuju Jakarta tercatat sebanyak 15.457 kendaraan.

Kemudian di Gerbang Tol Banyumanik menuju wilayah timur Jawa, tercatat 37.284 kendaraan. Adapun kendaraan menuju Semarang tercatat sebanyak 18.323 kendaraan.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyampaikan peningkatan jumlah kendaraan pada arus mudik dan balik Lebaran ini tercatat pada H-5 atau lima hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Senin (16/3).

“Berdasarkan data yang kami himpun, arus kendaraan yang masuk melalui GT Kalikangkung dari arah Jakarta mencapai lebih dari 33 ribu kendaraan,” ujar Kombes Artanto. Senin (16/3).

Kombes Artanto menyebut secara umum kondisi lalu lintas di kedua gerbang tol tersebut terpantau lancar dan terkendali, dengan petugas kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan serta pengaturan arus kendaraan di lapangan.

“Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang melintas menuju wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, hingga saat ini situasi lalu lintas masih terpantau lancar dan terkendali,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan agar memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, serta memanfaatkan rest area secara bijak agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” ujarnya. (ink/jpnn)



