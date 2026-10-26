Mobo: Wajah Baru Robot Rumah Tangga dari AiMOGA

jpnn.com, JAKARTA - Di hadapan ribuan pasang mata dari berbagai penjuru dunia, AiMOGA Robotics—anak perusahaan Chery Group—resmi menerjunkan Mobo ke panggung global.

Bentuknya mungil, hanya setinggi 90 sentimeter dengan balutan material lembut yang ramah disentuh.

Namun, jangan terkecoh dengan penampilannya yang menggemaskan.

Mobo bukanlah sekadar mainan elektronik, melainkan robot humanoid yang disiapkan untuk bernapas di tengah kehidupan keluarga modern.

Di balik sosoknya yang hangat, ada "otak" canggih bernama MoAgent.

Teknologi inilah yang membuat Mobo tidak cuma sekadar bergerak, tapi benar-benar ada dan memahami ruang hidup manusia.

MoAgent bekerja memadukan persepsi, pola pikir, hingga kontrol gerak secara simultan. Hasilnya terasa saat Mobo berinteraksi.

Ia mampu menyelaraskan tatapan mata, nada bicara, hingga gestur tubuh secara natural. Tak ada lagi kesan kaku ala mesin yang kerap berjarak.