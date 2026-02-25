MOC Gandeng Habib Ja’far Luncurkan Koleksi Busana Muslim Pria Modern Edisi Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Brand fesyen pria lokal, MOC, meluncurkan koleksi kolaborasi eksklusif bersama tokoh inspiratif, Habib Ja’far di bulan suci Ramadan 2026,

Koleksi ini dirancang khusus untuk pria modern yang mengutamakan tampilan stylish, tetapi tetap mementingkan kenyamanan maksimal dalam beribadah maupun beraktivitas sehari-hari.

"Koleksi terbaru MOC x Habib Ja’far mengusung konsep desain yang sederhana, tetapi fungsional," kata Business Unit Division Head MOC, Serafina Dyah, Rabu (25/2).

Dia menyebutkan, koleksi ini menggunakan material ringan yang berkualitas, busana dalam koleksi ini sangat mudah dipadupadankan untuk berbagai suasana, baik formal maupun santai.

"Sentuhan nuansa etnik yang dihadirkan merupakan interpretasi modern dari kekayaan budaya Indonesia, memberikan kesan elegan yang tidak berlebihan bagi pemakainya," ujarnya.

Serafina Dyah, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan menghadirkan koleksi yang relevan secara fungsi dan gaya. Menurutnya, perspektif dari Habib Ja’far sangat sejalan dengan nilai dan karakter MOC yang ingin selalu dekat dengan kebutuhan pria Indonesia.

Hadir dengan siluet yang bersih (clean) dan pilihan warna yang serbaguna (versatile), koleksi ini menawarkan fleksibilitas tinggi.

Para pria bisa memilih variasi lengan panjang maupun pendek dengan berbagai tipe potongan (fitting) yang dapat disesuaikan dengan bentuk tubuh masing-masing.