Mocca ke Negeri China

jpnn.com, BANDUNG - Menjelang perayaan 27 tahun berkarya, Mocca akan melaksanakan rangkaian tur konser perdana bertajuk 'The Unforgotten Tour' ke China.

Tur yang dipromotori oleh Handshake Record itu berlangsung pada 24 hingga 27 September 2026. Mocca akan mengunjungi Mocca Friends (sebutan fan) di empat kota besar yakni Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, dan Guangzhou.

The Unforgotten Tour terwujud dari hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 14 tahun antara Mocca dan label independen Cina Handshake Records.

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"Setelah 14 tahun saling mendukung, kami sangat gembira akhirnya bisa mewujudkan tur perdana ini ke China dengan Handshake Records," ungkap Arina, vokalis Mocca.

Selain menjadi penanda kali pertama Mocca ke China, tur sekaligus menandai kebangkitan kembali Handshake Records setelah hiatus selama satu dekade.

Arina Ephipania (vokal/flute), Riko Prayitno(gitar), Toma Pratama (bass), dan Indra Massad (drum) serta didukung oleh Daniel Hasudungan sebagai additional keyboardist sudah menyiapkan setlist istimewa untuk pendengar di China.

Uniknya, tidak seperti kebanyakan, ternyata ‘You and Me Against the World’ merupakan lagu yang paling banyak digemari di sana, dan tentunya tidak ketinggalan ‘I Remember’.

Secara visual, tur tersebut siap dipercantik oleh sentuhan estetis dari Studio Elipsy (Polandia) sebagai tim di balik desain poster resmi The Unforgotten Tour.