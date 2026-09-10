Modal Besar Ivan Mamut Sebelum Gabung Persija Jakarta

jpnn.com - Ivan Mamut datang ke Persija Jakarta dengan bekal yang cukup menjanjikan.

Penyerang asal Kroasia itu mencetak 11 gol pada musim 2025/2026 bersama NK Varazdin.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu modal Ivan menghadapi tantangan baru di Super League.

Modal Besar Ivan Mamut

Dia mencetak sembilan gol di SuperSport HNL, sedangkan dua lainnya lahir pada Hrvatski nogometni kup. Ivan juga sempat membobol gawang lawan dua kali di UECL Qualifiers.

Catatan tersebut membuat Persija punya opsi baru untuk menambah daya gedor di lini depan.

Pengalaman Ivan pun tidak sebatas bermain di Kroasia. Sebelum tiba di Jakarta, striker berusia 29 tahun itu pernah memperkuat klub Rumania dan Malaysia.

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Kini, Ivan siap menjalani petualangan baru bersama Macan Kemayoran. Mantan pemain Terengganu itu mengaku tidak sabar segera berlatih dan merasakan pertandingan pertamanya bersama Persija.

"Saya senang berada di sini, di klub ini. Saya tidak sabar untuk memulai latihan pertama bersama tim serta menjalani pertandingan pertama," ucapnya.