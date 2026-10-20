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Modal HP Android, Kreator Gim Bekasi Raup Ratusan Ribu Pengikut

Modal HP Android, Kreator Gim Bekasi Raup Ratusan Ribu Pengikut
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Kreator gim, Sulaiman Albasyari. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, BEKASI - Sulaiman Albasyari, kreator konten Mobile Legends: Bang Bang dengan nama Franco 1 Hit, mengubah aktivitas bermain gim menjadi sumber penghasilan setelah videonya viral pada awal 2026.

Video permainan yang diunggah pada 1 Januari 2026 itu ditonton 6,8 juta kali dalam tiga hari. Lonjakan penonton tersebut turut mendorong pertumbuhan akun TikTok dan Instagram @francoonehit01 hingga memiliki ratusan ribu pengikut.

Sulaiman, yang lahir di Bekasi pada 20 Oktober 2001, mulai rutin membuat konten sejak 20 Agustus 2025. Namun, selama enam bulan pertama, pertumbuhan pengikutnya relatif lambat dan baru mencapai sekitar 10.000 orang.

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Perubahan signifikan terjadi pada 2 Januari 2026, ketika jumlah pengikutnya meningkat tajam setelah video tersebut viral.

"Di awal tahun 2026, tanggal 1 Januari, ada satu video yang meledak 6,8 juta dalam tiga hari. Di titik sini akun saya berubah drastis, awalnya cuma sekadar konten, sekarang menjadi pekerjaan dan bisa menghasilkan uang dengan konten kita sendiri," ujar Sulaiman.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Sulaiman mengandalkan perangkat sederhana berupa telepon seluler Android. Ia tidak menggunakan kamera profesional, lampu studio, maupun komputer untuk memproduksi dan menyunting konten.

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Selain TikTok dan Instagram, ia juga mengembangkan kanal YouTube untuk konten permainan.

"Bekasi tempat lahir saya. Cara membuat konten saya hanya menggunakan HP Android tanpa alat lain," katanya.

Bermodal HP Android, kreator gim asal Bekasi meraih ratusan ribu pengikut setelah videonya viral.

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