Modal Pistol Mainan, Pencuri Beraksi di PIK, Nekat

jpnn.com, JAKARTA - Polisi meringkus dua pencuri yang menggunakan pistol mainan untuk menakut-nakuti warga saat mereka melakukan aksi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (22/8).

Kedua pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan terhadap satu unit mobil berwarna hitam pada Jumat sekitar pukul 18.00 WIB di kawasan PIK.

“Kedua pelaku ini sudah ditangkap di kawasan PIK Penjaringan pada Jumat malam dan saat ini kasus ditangani Polsek Metro Penjaringan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno GS, Sabtu.

Awalnya korban memarkir mobilnya di tempat kejadian perkara (TKP), lalu korban mendapatkan informasi bahwa kaca spion mobil miliknya telah hilang dicuri oleh orang tidak dikenal.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian dan melapor ke Polsek metro Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian di hari yang sama pukul 20.00 WIB Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan melalui Subnit V Reserse Mobile (Resmob) bersama pihak keamanan atau satpam melakukan cek lokasi kejadian.

Petugas kepolisian menangkap kedua pelaku yang masih berada di lokasi yang sama.

"Kedua pelaku ini mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Metro Penjaringan," kata dia.