menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Modal Sapu Bersih di Pontianak, Popsivo Polwan Pede Menatap Proliga 2026 Seri Medan

Modal Sapu Bersih di Pontianak, Popsivo Polwan Pede Menatap Proliga 2026 Seri Medan

Modal Sapu Bersih di Pontianak, Popsivo Polwan Pede Menatap Proliga 2026 Seri Medan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain asing Popsivo Polwan, Yonkaira Pena saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Pontianak di GOR Terpadu A. Yani, Minggu (11/1). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan mampu menyapu bersih dua kemenangan di Proliga 2026 seri Pontianak.

Sekretaris Jakarta Popsivo Yudhi Hery Kurniawan mengungkapkan hasil yang diraih anak asuhan Darko Dobreskov itu patut diapresiasi.

Sejak awal, Amalia Fajrina dan kolega menargetkan untuk sapu bersih kemenangan. Apalagi, mereka tampil di hadapan publik sendiri.

Baca Juga:

Target yang diraih sudah tercapai dan diharapkan terus berlanjut pada seri berikutnya.

“Dukungan penggemar di Pontianak membuat kami mampu meraih hasil terbaik di seri pembuka Proliga 2026.”

“Kami berharap ke depannya bisa terus diberikan kemudahan serta kelancaran menghadapi Proliga 2026 seri berikutnya,” ujar mantan Kapolres Blitar Kota tersebut saat dihubungi JPNN.com, Senin (12/1).

Baca Juga:

Dua kemenangan di seri Pontianak membuat Jakarta Popsivo Polwan untuk sementara menduduki peringkat pertama.

Dari dua laga yang dijalani, tim milik Kepolisian RI tersebut menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-19, 25-14) atas Medan Falcons.

Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan tetap membumi seusai raih target sapu bersih kemenangan pada Proliga 2026 seri Pontianak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI