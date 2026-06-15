Modena Ekspansi ke Layanan Finansial Lewat Kehadiran Kartu Kredit dan Debit

jpnn.com, JAKARTA - Modena Group memperluas ekspansi bisnisnya ke sektor layanan keuangan melalui kehadiran Modena Pay.

Solusi finansial berupa kartu kredit dan debit itu merupakan hasil kolaborasi denan MCN Bank.

Produk itu dirancang untuk membantu nasabah membangun gaya hidup finansial yang lebih seamless.

Head of Digital Lifestyle Ecosystem Modena, Gracia Yohana Erna mengatakan Modena Pay mentransformasi pengalaman finansial nasabah agar lebih relevan dengan gaya hidup modern, mulai dari proses aplikasi lebih praktis hingga berbagai manfaat tambahan yang memberikan nilai lebih.

"Modena Pay menghadirkan beragam benefit eksklusif seperti program cicilan nol persen, tambahan cashback, hingga loyalty rewards untuk pembelian produk di outletnya, serta bebas annual fee selama tiga tahun,” ujar Gracia dalam siaran persnya, Senin.

Dia menambahkan kehadiran kartu kredit dan debit itu merupakan bagian dari visi perusahaan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Sementara itu, Direktur MNC Bank, Lukito Adisubrata mengungkapkan kolaborasi dengan Modena adalah langkah strategis untuk menghadirkan solusi finansial yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Kami percaya bahwa layanan finansial tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi enabler yang membantu masyarakat,” ujar Lukito Adisubrata.



Kartu kredit Modena Pay menawarkan benefit eksklusif berupa cicilan 0% hingga 12 bulan untuk pembelian berbagai produk dalam ekosistemnya, mulai dari home appliances, high-end furniture dari Prive, hingga solar panel dari Modena Energy.